Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda şov yaptı! Sivasspor - Esenler Erokspor: 5-2
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde TFF 2. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'u 5-2 yenerek, son 16'ya kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Demir Grup Sivasspor, Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Sivasspor'a turu getiren golleri 11, 25 ve 44. dakikada Mustapha Yatabare, 51. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 78. dakikada penaltıdan Max Gradel kaydetti.
Karşılaşmada hat-trick yapan ve bu sezon toplamda 23. maçına çıkan Malili oyuncu Yatabare 8 gol ve 2 asist ile oynuyor.
Esenler Erokspor'un gollerini ise 36. dakikada İdris Furat ve 59. dakikada Serhat Baştan attı.
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