Başakşehir, Türkiye Kupası'nda Kenny'le turladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Rams Başakşehir konuk ettiği Boluspor'u 1-0 yendi ve turnuvada adını bir üst tura yazdırdı.
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Rams Başakşehir, Boluspor'u konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı ve turnuvada adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.
Başakşehir'e turu getiren golü 19. dakikada Philppe Keny kaydetti.
Bu galibiyetle birlikte Başakşehir adını son 16 turuna yazdırırken, Boluspor kupaya veda etti.
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