Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde gruptan çıkmayı garantiledi! Başakşehir 3-0 RFS
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. maçında Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yendi ve 10 puana yükselerek gruptan çıkmayı garantiledi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında Medipol Başakşehir, Rigas Skala'yı konuk etti. Rakibine gol şansı tanımayan Başakşehir, Letonya temsilcisini 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla 10 puana yükselen temsilcimiz, 2 hafta kala gruptan çıkmayı garantiledi. Grubun diğer maçında Fiorentina, Hearts'ı mağlup ederek 7 puana ulaştı.
Başakşehir grubu lider tamamlaması halinde doğrudan son 16 turuna yükselecek. Temsilcimiz ikinci bitirmesi halinde ise son 32 turunda UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek rakiple karşılaşacak.
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