Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde gruptan çıkmayı garantiledi! Başakşehir 3-0 RFS

13 Ekim 2022 Perşembe, 21:49

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında Medipol Başakşehir, Rigas Skala'yı konuk etti. Rakibine gol şansı tanımayan Başakşehir, Letonya temsilcisini 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 10 puana yükselen temsilcimiz, 2 hafta kala gruptan çıkmayı garantiledi. Grubun diğer maçında Fiorentina, Hearts'ı mağlup ederek 7 puana ulaştı.

Başakşehir grubu lider tamamlaması halinde doğrudan son 16 turuna yükselecek. Temsilcimiz ikinci bitirmesi halinde ise son 32 turunda UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek rakiple karşılaşacak.