Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde gruptan çıkmayı garantiledi! Başakşehir 3-0 RFS

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. maçında Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yendi ve 10 puana yükselerek gruptan çıkmayı garantiledi.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 21:49
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde gruptan çıkmayı garantiledi! Başakşehir 3-0 RFS
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UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında Medipol Başakşehir, Rigas Skala'yı konuk etti. Rakibine gol şansı tanımayan Başakşehir, Letonya temsilcisini 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 10 puana yükselen temsilcimiz, 2 hafta kala gruptan çıkmayı garantiledi. Grubun diğer maçında Fiorentina, Hearts'ı mağlup ederek 7 puana ulaştı.

Başakşehir grubu lider tamamlaması halinde doğrudan son 16 turuna yükselecek. Temsilcimiz ikinci bitirmesi halinde ise son 32 turunda UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek rakiple karşılaşacak.


Medipol Başakşehir RFS uefa avrupa konferans ligi

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