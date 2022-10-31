Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, seferberlik ilan etti

31 Ekim 2022 Pazartesi, 15:00

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, düzenlediği toplantıda, şirketleşmenin şart olduğunu, bununla birlikte transfer yasağını da kaldıracaklarını söyleyerek, herkesin elini taşın altına koymasını gerektiğini ifade etti. Başkan Uz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı toplantıda seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

İçinde bulundukları durumdan kurtulmak için şirketleşmenin şart olduğunu ve bununla birlikte transfer tahtasını da açacaklarını ifade eden Mehmet Uz, "Herkes taşın altına eline koymalı. Tüm Denizli halkına sesleniyoruz. Denizlililere, taraftarlara ve işadamlarına sesleniyoruz. Bugünden itibaren Denizlispor'un kurtulması için seferberlik ilan ettik. Bu işi devre arasına kadar çözeceğiz. Bu cendereden çıkacağız. Bırakıp gitmek kolay, sonrası ne olacak diye düşünen yok. Bu kulüp sahipsiz, başsız olmaz. Burası bizim malımız değil, kimsenin malı değil, Denizlililerindir. Biz bağış istemiyoruz. Şirketleşince herkes yüzde 1'de olsa hisse almalı, kulübün sahibi olmalı" dedi.

"SÖZ VERİYORUZ, BU TAKIM DÜŞMEYECEK"

Puan tablosunda iyi bir yerde olmadıklarını ancak her şeyin bitmediğini kaydeden başkan Uz, el birliğiyle bu yükün altından başarıyla çıkacaklarını belirtti. İlk yarıda toplayabildikleri kadar puanı hanelerine yazdıracaklarını ve ligde kalacaklarını belirten Mehmet Uz, "Geçen sene nasıl söz verdiysek bu sene de söz veriyoruz. Bu takım düşmeyecek ve ligde kalacaktır. Ancak yüklü bir borçla kulübün ligde kalmasının bir anlamı yok. Şirketleşip, transfer tahtasını açacağız. Şu an tek sorun futbolcular. Onlar anlaşma noktasına gitmiyor. En büyük sorunumuz bu" diye konuştu. Başkan Uz, şirketleşmek için tüzük değişikliği kongresini de önümüzdeki günlerde kararlaştırıp yapacaklarını söyledi.

Uz, ayrıca kulübe talip olan kişiler varsa mutlaka ortaya çıkmasını da isteyerek, "Borcumuz 220 milyon TL. Bu kulübü gerçekten daha iyi yönetecek olan varsa bu şartlarda gelsin, biz çekiliriz" açıklamasını yaptı. Başkan Uz, yeni teknik direktörün de birkaç gün içinde takımın başında olacağını ifade etti.