Başakşehir'de Enzo Crivelli ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir, golcü oyuncusu Enzo Crivelli'nin İsviçre ekiplerinden Servette'ye transfer olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 16:51
Başakşehir'de Enzo Crivelli ile yollar ayrıldı
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Medipol Başakşehir, Enzo Crivelli’nin İsviçre'nin Servette Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda ve Avrupa Kupalarındaki başarılarımızda önemli katkıları bulunan Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette Kulübü'ne transfer olmuştur. Enzo Crivelli'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz” denildi.


Enzo Crivelli Medipol Başakşehir Servette

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