Başakşehir'den 7 gollü maçta müthiş geri dönüş!
Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçında Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor deplasmanda 2-0 öne geçti ama Başakşehir maçı 5-2 kazandı.
Antalyaspor'un gollerini 2. ve 41. dakikada Sam Larsson kaydetti.
BAŞAKŞEHİR 2-0'DAN GERİ DÖNDÜ
Başakşehir'in golleri 43. dakikada Joao Figueiredo, 62. dakikada Deniz Türüç, 64,72 ve 80. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi.
Bu galibiyetin ardından Başakşehir puanını 7'ye yükseltti. Antalyaspor 4 puanda kaldı.
Süper Lig'de milli aranın ardından Başakşehir, Bodrum FK'ye konuk olacak. Antalyaspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.
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