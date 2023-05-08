Başakşehir'den Galatasaray maçı öncesi paylaşım

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Başakşehir, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Turuncu-lacivertli ekibin yaptığı paylaşımda, "Daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık" ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2023 - 14:52
Başakşehir'den Galatasaray maçı öncesi paylaşım
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Medipol Başakşehir Kulübü, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin Giresunspor deplasmanındaki puan kaybı sonrası Galatasaray adına daha kritik hale gelen ve puan farkını 5'e çıkarma fırsatı sunan mücadele öncesi Başakşehir, "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık :)" paylaşımını yaptı.

Başakşehir'in paylaşımı şu şekilde:


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