Galatasaray - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Galatasaray - Başakşehir karşılaşmasının VAR hakemini açıkladı.
Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak.
İLK MAÇI 7 GOLLE KAZANMIŞTI
Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Medipol Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçın 15'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 9'unda mağlup oldu. 51 puanı bulunan turuncu-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.
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