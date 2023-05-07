Galatasaray'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Türk spor tarihinin kara lekesidir'

Yayınlanma: 07.05.2023 - 19:17

Güncelleme: 07.05.2023 - 19:17

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Giresunspor ile oynayacağı maç öncesi yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, Fenerbahçe için "Türk spor tarihinin kara lekesidir" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın resmi hesabından yapılan açıklamada şu sözler kaydedildi:

"Sezon başında bugüne değin 80 civarında açıklama, sosyal medya paylaşımı, toplantı ve medya önündeki demeçleriyle Türk futboluna, kulübümüze iftira atan, futbol ailesinin tüm paydaşlarını canı istediği zaman tehdit eden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün son olarak Giresunspor ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki mesajlarıyla açık şekilde tehdit etmesi ve tüm bu süregelen davranışları Türk spor tarihinin kara lekesidir.

"TOPLUM BARIŞA İHANET ETMİŞ OLACAKTIR"

Tüm görevliler, hoyratça başarı için her yolu mübah gören haksız, kabul edilemez tavır karşısında adalet adına gerekli duruşu gösterecektir. Aksi halde görevi Türk futboluna adalet sağlamak olan bu kişiler, vicdanlarına ve toplumsal barışa ihanet etmiş olacaktır.

"KABUL EDİLEMEZ"

İlgili kulübün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sınırsız şımartılması sonucu her türlü ilkel tavrına ses çıkarılmaması, otorite konumunda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nun korku ve nedenini bilemediğimiz kaygılarla tüm kurullarını, görevlilerini, Yönetim Kurulu Üyelerini yalnız bırakması kabul edilemez!

"CESUR VE ADİL OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Hakemlerini, Yönetim Kurulu Üyelerini, kurum ve kuruluşlarını; korkuları, her türlü kaygıları nedeniyle yalnız bırakan Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili olarak da ilerleyen günlerde geniş kapsamda açıklamalarda bulunacağız.

Toplumca hiçbir karşılığı bulunmayan bu bencil ve ilkel davranışlar karşısında tüm futbol bireylerini cesur, adil ve vicdanlı olmaya davet ediyoruz."

Galatasaray tarafından yapılan açıklamanın tamamı: