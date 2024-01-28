Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ile Wilfried Zaha'dan Sacha Boey'a veda!
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, Alman kulüp Bayern Münih'e transfer oldu. Galatasaraylı futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Wilfried Zaha, Sacha Boey için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için paylaşım yaptı.
Kerem Aktürkoğlu, Boey için yaptığı paylaşımda; "İyi şanslar kardeşim" ifadelerini kullandı.
Wilfried Zaha ise Boey için yaptığı paylaşımda, "İyi şanslar oğlum" sözlerini sarf etti.
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