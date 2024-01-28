Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ile Wilfried Zaha'dan Sacha Boey'a veda!

Yayınlanma: 28.01.2024 - 13:55

Güncelleme: 28.01.2024 - 13:55

Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için paylaşım yaptı.

Kerem Aktürkoğlu, Boey için yaptığı paylaşımda; "İyi şanslar kardeşim" ifadelerini kullandı.

Wilfried Zaha ise Boey için yaptığı paylaşımda, "İyi şanslar oğlum" sözlerini sarf etti.