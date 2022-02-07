Diego Costa'dan Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe, bir dünya yıldızını kadrosuna katmak için Başkan Ali Koç'un kararını bekliyor. Sarı-lacivertlilerin vereceği karara göre Diego Costa'nın rotası netleşecek.
Gelecek sezon için üst düzey bir teknik direktörü takımın başına getirmek isteyen Fenerbahçe, aynı zamanda transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala dünyaca ünlü golcü oyuncu Diego Costa'yı takıma kazandırmak istiyor.
COSTA: TÜRKİYE'DEN ÇOK SAYIDA MENAJER ARIYOR
Diego Costa, Ajansspor'a yaptığı özel açıklamada, Türkiye'den çok sayıda menajerin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Bazı kulüpler için sahte yetki belgeleri gönderildiğini ve bu duruma çok şaşırdığını belirten dünya yıldızı, "Kulüp başkanlarıyla görüntülü konuşmak için saat randevusu almaya çalışıyorlar" diye konuştu.
"TÜRKİYE TEMSİLCİM BELLİ"
"Benim ve avukatımın yetki verdiği bir menajer var, Türkiye kanadından işleri o yürütüyor" ifadesini kullanan Diego Costa, kendisi hakkında yapılan transfer haberlerinden sıkıldığını söyledi.
Rusya'nın Zenit ve Krasnador'dan resmi telif aldığını vurgulayan Diego Costa, "Türkiye’de yetki verdiği menajerimin Fenerbahçe ile işi sonuçlandırmasına göre karar vereceğim" diye konuştu.
DIEGO COSTA'NIN İSTEDİĞİ ÜCRET
Costa'nın 2 milyon Euro'luk bir ücretle Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı biliniyor. Costa ile Fenerbahçe adına transfer görüşmelerini yedek yönetim kurulu üyelerinden Selahattin Baki yapıyor.
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