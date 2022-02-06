Fenerbahçe son 2 sezonda Kadıköy'de 40 puan bıraktı
Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de galip gelmekte zorlanıyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de çıktığı son 32 maçta sadece 17 galibiyet aldı.
Fenerbahçe Kadıköy'de eski günlerini arıyor. Sahasında Medipol Başakşehir'e yenilerek zirvenin 20 puan gerisinde kalan sarı lacivertliler, son 2 sezonda iç sahada galibiyete ulaşmakta zorlanıyor.
KADIKÖY'DE KAZANMAKTA ZORLANIYOR
Uzun yıllar boyunca "Kadıköy'den çıkış yok" sloganıyla rakiplerine zorlu deplasmanlar yaşatan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'ndaki son 32 maçında 17 galibiyet alabildi.
Yüzde 53'lük galibiyet oranı yakalayabilen sarı-lacivertliler, 5 maçtan beraberlik, 10 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Kadıköy'deki başarısız sonuçların ardından yönetim ve futbolcular taraftarların yoğun tepkisine maruz kaldı.
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda salı günü Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.
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