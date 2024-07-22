Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, 3. eleme turuna yükselmesi halinde Iberia Tbilisi-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 15:22
Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Abone Ol google-news

Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun Kura Çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti.

Yapılan kura çekiminin ardından Başakşehir'in 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

Başakşehir, La Fiorita'yı elemesi halinde Iberia Tbilisi-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.


Başakşehir haberleri konferans haberleri kura çekimi haberleri

İlgili Haberler

Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Başakşehir'in olası rakibi tek golle avantajı aldı

Başakşehir'in olası rakibi tek golle avantajı aldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler