Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, 3. eleme turuna yükselmesi halinde Iberia Tbilisi-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun Kura Çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti.
Yapılan kura çekiminin ardından Başakşehir'in 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.
Başakşehir, La Fiorita'yı elemesi halinde Iberia Tbilisi-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
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