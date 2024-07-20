Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde Ruzomberok ile oynayacağı maçı Bastian Dankert, Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki La Fiorita karşılaşmasını Milos Boskovic yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2024 - 13:42
Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 2. tur karşılaşmaları öncesinde maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un deplasmanda Ruzomberok ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert yönetecek.

Dankert'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Rene Rohde üstlenecek.

Başakşehir'in Konferans Ligi'nde sahasında La Fiorita ile oynayacağı maçta Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Milos Boskovic görev alacak.

Boskovic'in yardımcılıklarını Nikola Radulavic ve Vladislav Radenovic yapacak.

Trabzonspor ve Başakşehir maç programı şöyle:

UEFA AVRUPA LİGİ

25 Temmuz Perşembe

19.30: Ruzomberok-Trabzonspor

UEFA KONFERANS LİGİ

25 Temmuz Perşembe

20.45: Başakşehir-La Fiorita


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