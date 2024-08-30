Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Başakşehir'in rakipleri belli oldu.
St. Patrick's Athletic'i eleyerek UEFA Konferans Ligi biletini alan Başakşehir'in lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.
İşte Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi rakipleri:
Kopenhag (D), Heidenheim, Rapid, Cercle Brugge (D), Petrocub, Celje (D)
LİG AŞAMASINDA 6 MAÇ OYNANACAK
UEFA Konferans Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden farklı olarak takımlar son 16 turu için 8 değil 6 maça çıkacak.
FİNAL POLONYA'DA
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda final 28 Mayıs'ta Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanacak.
UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
1. Hafta: 3 Ekim 2024
2. Hafta: 24 Ekim 2024
3. Hafta: 7 Kasım 2024
4. Hafta: 28 Kasım 2024
5. Hafta: 12 Aralık 2024
6. Hafta: 19 Aralık 2024
Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025
Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025
Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025
Final: 28 Mayıs 2025
Konferans Ligi'nde lig aşamasının ardından oynanacak play-off turunun Kura çekimi 31 Ocak'ta, diğer turların kura çekimi ise 20 Aralık'ta yapılacak.
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