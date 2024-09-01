Başakşehir'in rakibi Heidenheim'dan 4 gollü galibiyet!
Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Heidenheim, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 2. haftasında kendi sahasında ağırladığı Augsburg'u 4-0 mağlup etti.
Başakşehir'in Konferans Ligi rakibi Heidenheim, Almanya Bundesliga 2. hafta maçında Augsburg ile karşılaştı. Voith Arena'da oynanan maçı Heidenheim 4-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Wanner, 30. dakikada Leo Scienza, 69. dakikada Beck ve 73. dakikada Breunig kaydetti.
AUGSBURG GALİBİYETLE TANIŞAMADI
Heidenheim bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Augsburg ise 1 puanda kaldı.
Başakşehir, Konferans Ligi'nde Heidenheim ile 12 Aralık'ta karşılaşacak.
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