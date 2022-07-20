Başakşehirli futbolcu Lucas Biglia: 'Mesut Özil bir dünya yıldızı'
Süper Lig ekibi Başakşehir'in yeni transferlerinden tecrübeli futbolcu Lucas Biglia, Maccabi Netanya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Arjantinli futbolcu, yeni takım arkadaşı Mesut Özil'den övgü dolu sözlerle bahsetti.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in yeni transferlerinden Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia, açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan Biglia, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Maccabi Netanya maçı için, "Zor bir maç bizi bekliyor, rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Önemli bir maç bizim için. Saha içinde yapmamız gereken önemli şeyler var, bunlara sadık kalırsak iyi bir maç olacaktır" ifadelerini kullandı.
"TAKIM BENİ İYİ KARŞILADI"
Yeni takımına adaptasyon sürecinden bahseden Arjantinli oyuncu, "Çok iyi karşılandım takımda. Çok büyük futbolcuların ve insanların oluşturduğu bir takımda oynayacağım için mutluyum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.
"MESUT ÖZİL BİR DÜNYA YILDIZI"
Takıma yeni transfer olan Mesut Özil hakkında konuşan Biglia, "Gerçekten çok büyük bir dünya yıldızı ile birlikte oynayacağız. Takıma çok şey vereceği inancı içerisindeyim, çok büyük bir isim. Fiziksel formu yakalayınca çok faydalı olacaktır. Çok mutluyum Mesut Özil ile oynayacağım için" sözlerini sarf etti.
Fotoğraf: Lucas Biglia
"MESUT'U İYİ HAZIRLAYACAĞIZ"
Daha sonra söz alan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Netanya aynı bizim gibi 4. sırada bitirmiş, farklı bir oyun şekilleri var. Ona göre hazırlandık. Güzel ve sert bir maç bekliyorum" dedi.
Yeni transfer Mesut Özil'in takıma katılmasından çok mutlu olduklarını söyleyen Sözer, "Mesut Özil'in bize gelmesinden dolayı çok mutluyuz. Kaliteli bir isim, her kadroda yer alabilir. 5-6 ay oynamadı, biz onu hazırlayacağız ve zamanı gelince değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
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