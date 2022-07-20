Fenerbahçe turu Kadıköy'e taşıdı!: Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı.
Polonya’daki Miejski Stadı'nda oynanan karşılaşmada, geçen seneden 8 oyuncuyu ilk 11'de değerlendiren Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, yeni transferler Willian Arao ile Joshua King'i de sahaya sürdü.
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