Fenerbahçe turu Kadıköy'e taşıdı!: Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 19:52
<p>Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı.</p> <p><br />Polonya’daki Miejski Stadı'nda oynanan karşılaşmada, geçen seneden 8 oyuncuyu ilk 11'de değerlendiren Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, yeni transferler Willian Arao ile Joshua King'i de sahaya sürdü.</p>

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı.


Polonya’daki Miejski Stadı'nda oynanan karşılaşmada, geçen seneden 8 oyuncuyu ilk 11'de değerlendiren Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, yeni transferler Willian Arao ile Joshua King'i de sahaya sürdü.

<p>67 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon kiralık olarak Bursaspor'da forma giyen ve kamp döneminde etkili performansıyla göz dolduran İsmail Yüksek'i de ilk 11'de oynattı.</p>

67 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon kiralık olarak Bursaspor'da forma giyen ve kamp döneminde etkili performansıyla göz dolduran İsmail Yüksek'i de ilk 11'de oynattı.

<p>Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yeni transferlerden 3 ismi yedek soyundurdu.</p> <p>Deneyimli teknik adam Willian Arao ve Joshua King'i 11'de oynatırken, Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u yedek bekletti.</p>

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yeni transferlerden 3 ismi yedek soyundurdu.

Deneyimli teknik adam Willian Arao ve Joshua King'i 11'de oynatırken, Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u yedek bekletti.

<p>Maçtan önce yapılan seremonide UEFA'dan alınan izinle Ukrayna Milli Marşı'nın okunmasının seyirciler tarafından alkışlarla karşılandı.</p> <p>Fenerbahçe, 27 Temmuz Çarşamba günü Kadıköy’de konuk edeceği Dinamo Kiev karşısında bir üst tura çıkma şansı arayacak.</p>

Maçtan önce yapılan seremonide UEFA'dan alınan izinle Ukrayna Milli Marşı'nın okunmasının seyirciler tarafından alkışlarla karşılandı.

Fenerbahçe, 27 Temmuz Çarşamba günü Kadıköy’de konuk edeceği Dinamo Kiev karşısında bir üst tura çıkma şansı arayacak.

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