Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kocaelispor, geliri depremzedelere bağışlanacak mücadelede kendi sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek. Dostluk karşılaşması TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 15:54
Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için yardım kampanyaları düzenlenmeye devam ediyor.

Kocaelispor, gelirleri depremzedelere bağışlanacak dostluk maçında kendi evinde ezeli rakibi Sakaryaspor'u konuk edecek.

KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Ömer Tolga Güldibi'nin yöneteceği dostluk karşılaşması Fuchs Sports Youtube kanalından naklen yayımlanacak.


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