Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kocaelispor, geliri depremzedelere bağışlanacak mücadelede kendi sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek. Dostluk karşılaşması TSİ 20:00'de başlayacak.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için yardım kampanyaları düzenlenmeye devam ediyor.
Kocaelispor, gelirleri depremzedelere bağışlanacak dostluk maçında kendi evinde ezeli rakibi Sakaryaspor'u konuk edecek.
KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Ömer Tolga Güldibi'nin yöneteceği dostluk karşılaşması Fuchs Sports Youtube kanalından naklen yayımlanacak.
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