Başkan açıkladı: Nwakaeme, Süper Lig'e geri dönüyor!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Anthony Nwaakeme ile görüştüklerini doğruladı. Doğan, "Anthony Nwakaeme ile ilgili başkan yardımcımız Nevzat bey bu konuyu görüşüyor. Sayın Abdullah Avcı'nın geri dönüşü için bir talebi oldu" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2024 - 16:04
Başkan açıkladı: Nwakaeme, Süper Lig'e geri dönüyor!
Abone Ol google-news

Trabzonspor, 2024-2025 sezonunun forma lansmanını yaptı. Burada açıklamada bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Anthony Nwakaeme iddialarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

"ABDULLAH AVCI'NIN TALEBİ OLDU"

Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, "Anthony Nwakaeme ile ilgili başkan yardımcımız Nevzat bey bu konuyu görüşüyor. Sayın Abdullah Avcı'nın geri dönüşü için bir talebi oldu" dedi.

"ŞU ANDA BELLİ BİR AŞAMAYA GELDİK"

Doğan açıklamasının devamında, "Hocamız ile Tony'nin görüşmesi oldu. Bu görüşmeden sonra Trabzonspor Kulübü, Nevzat Bey ile görüşmelere başladı. Şu anda belli bir aşamaya geldik. Nevzat Bey hem Hac görevini yerine getirirken hem de transferle uğraşıyor. Hac'da olmasından dolayı transferin olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.


trabzonspor haberleri Ertuğrul Doğan haberleri anthony nwakaeme haberleri

İlgili Haberler

Trabzonsporlu Rayyan Baniya örnek aldığı futbolcuyu açıkladı!

Trabzonsporlu Rayyan Baniya örnek aldığı futbolcuyu açıkladı!
Trabzonspor'dan Paul Onuachu hamlesi: İşte Southampton'ın istediği rakam!

Trabzonspor'dan Paul Onuachu hamlesi: İşte Southampton'ın istediği rakam!
Muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi yolu!

Muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi yolu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler