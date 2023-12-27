Başkan açıklamıştı: Trabzonspor'da Nwakaeme heyecanı!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Suudi Arabistan'da Al Fayha forması giyen eski futbolcusu Anthony Nwakaeme'yi transfer etmek için harekete geçtiği aktarıldı.
Trabzonspor’da Nwakaeme heyecanı yaşanıyor.
NWAKAEME DÖNMEK İSTİYOR
Suudi Arabistan ekibi Al Fayha’da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nwakaeme yeniden Trabzonspor’a dönmek istiyor. Nwakaeme ara transferde kulübüyle sözleşme fesih konusunda bir görüşme yapacak.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Hocamız Nwakaeme ile görüştü. Onay geldiği zaman bir karar vereceğiz” demişti.
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