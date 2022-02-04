Başkan Ali Koç, ​Joachim Löw ile prensipte anlaşmaya vardı

04 Şubat 2022 Cuma, 07:00

Pereira ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe İsmail Kartal’ı getiren ve yeni sezon için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Joachim Löw ile prensipte anlaştığı detayların görüşülmeye devam ettiği öğrenildi. Koç, bir süre önce “Bizim kafamızdaki hocaların somut tercihleri haziranda gelmek” açıklamasını yapmış, ardından Avrupa’da bazı teknik adamlarla görüşmüştü. Koç ile yönetiminin en baştan beri aklındaki ismin Löw olduğu biliniyor. Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nı kazanan Löw, Koç’la yaptığı ilk toplantıda ikna olmamıştı.

BAŞKAN ALİ KOÇ İKNA ETTİ



Ancak Fenerbahçe Başkanı’nın, ilerleyen görüşmelerde Samandıra’daki yetkiler, kurulacak geniş ekip, değişecek altyapı sistemi ve transferdeki yol haritalarıyla ilgili 62 yaşındaki hocayla prensipte el sıkıştığı bildirildi. Löw’ün Sarı-Lacivertlilerle kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayacağı, alacağı ücretin kulüp artı sponsorluklarla karşılanacağı öğrenildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak görev yapan İsmail Kartal da Löw’ün ekibinde yer alacak.

