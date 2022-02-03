Fenerbahçe UEFA listesini duyurdu
Fenerbahçe Spor Kulübü, UEFA Konferans Ligi için istenen A listesindeki futbolcuların isimlerini bildirdi.
UEFA Konferans Ligi'nde, 17 Şubat'ta deplasmanda Çek rakibi Slavia Prag ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Kulübü, takım kadrosunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpte, Ozan Tufan ve Serdar Dursun listeye eklenirken, Diego Rossi ve Miguel Crespo kadroya dahil edilmedi.
Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu futbolcular yer alıyor:
Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Serdar Dursun, Enner Valencia, Mergim Berisha.
?? UEFA Konferans Ligi kadromuz. pic.twitter.com/ruXcVPFlHx— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 3, 2022
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