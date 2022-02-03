Fenerbahçe'de Ozan Tufan antrenmanlara başladı
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilere dönen Ozan Tufan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Medipol Başakşehir’le karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçın ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Mesut Özil ve Altay Bayındır günü takımdan ayrı bireysel çalışmalar eşliğinde tamamlarken; Luiz Gustavo ve Filip Novak da günü tedavi programları ile noktaladı. Milli takımlarından dönen Marcel Tisserand ve Kim Min-Jae ise takımla birlikte çalıştı.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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