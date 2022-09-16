Başkan Dursun Özbek, Galatasaray - Konyaspor maçına yürüyerek yetişti!

Süper Lig ekibi Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, trafikteki yoğunluk sebebiyle karşılaşmaya yürüyerek gitti.

AA
16 Eylül 2022 Cuma, 21:17
Başkan Dursun Özbek, Galatasaray - Konyaspor maçına yürüyerek yetişti!
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçına yoğun trafik nedeniyle yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Konyaspor karşılaşmasına büyük ilgili gösterdi. NEF Stadyumu etrafındaki yoğunluk nedeniyle trafik adeta kilitlendi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, aracıyla maça yetişemeyeceği için stada yürüyerek gitmeyi tercih etti.

Dursun Özbek trafiğin kilitlenmesi nedeniyle stada az bir mesafe kala yürüyerek maç öncesi tribündeki yerini aldı.


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