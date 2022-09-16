Galatasaray'da Okan Buruk'un ilk 11'i değişmedi!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşılaşmasına geçen haftaki Kasımpaşa maçındaki kadroyu koruyarak çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Arabam.com Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligde son yapılan Kasımpaşa mücadelesinin ilk 11'ini korudu.
Nef Stadı'nda yapılan müsabakaya sarı-kırmızılı ekip Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Emin Bayram, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis kadrosuyla başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi yer aldı.
Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda 3-2 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesindeki ilk 11'de değişiklik yapmadı.
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