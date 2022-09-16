Galatasaray'da Mauro Icardi ilk kez kadroda!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, ilk kez kadroda yer buldu.
Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, ilk kez bir lig müsabakasında kadroya girdi.
Sarı-kırmızılı ekibin Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübünden kiraladığı Arjantinli futbolcu, transferinden sonra ikinci maçta 21 kişilik müsabaka kadrosuna alındı.
Tecrübeli yıldız, maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük ilgi gördü. Taraftarların adını söyleyerek yaptıkları tezahüratlara el sallayan Icardi, tribüne gitmedi. Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi'yi tribüne getirmesini isteyen taraftarların bu çağrısı karşılık buldu.
Ceza sahasına kadar gelerek taraftarları selamlayan Icardi'nin yumrukla "oley çektirmesi" beklendi. Kaptan Muslera'nın ufak bir yardımıyla taraftarın isteğini geri çevirmeyen Icardi, coşkunun artmasını sağladı.
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