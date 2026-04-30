Başkan Ertuğrul Doğan açıkladı: Trabzonspor'dan Ernest Muçi kararı!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, takımın bu sezonki skor yükünü sırtlayan isimlerin başında gelen Ernest Muçi'nin geleceği hakkında 61 Saat'e önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Doğan, 25 yaşındaki yıldız futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı konusunun tamamen teknik bir karar olduğunu vurgulayarak, "Hocamız Muçi kalsın dediğinde Trabzonspor Kulübü de üzerine düşeni yapar" ifadelerini kullandı.

MUÇİ'NİN BONSERVİS ÜCRETİ

Beşiktaş ile yapılan kiralık sözleşmesindeki özel maddelere değinen Başkan Doğan, satın alma opsiyonunun maliyetine dair bilgiler paylaştı.

Doğan, "7.5 milyon Euro para ödenmesi lazım diye aklımda" diyerek ödenecek bonservis bedelini işaret etti. Bordo-mavili yönetimin elindeki bu opsiyon hakkının 10 Mayıs 2026 tarihinde sona ereceği öğrenildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kulübün bu tarihe kadar resmi hamlesini yapması bekleniyor.

31 MAÇTA 21 GOLE KATKI

Ernest Muçi, bu sezon Trabzonspor forması altında gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekti. Arnavut futbolcu, çıktığı 31 karşılaşmada 13 gol atıp 8 asist yaparak toplamda 21 gole doğrudan katkı sağladı.

Orta sahadaki yaratıcılığı ve son vuruşlardaki etkinliğiyle takımın vazgeçilmezi haline gelen Muçi'nin, kariyerine Karadeniz ekibinde devam etmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.