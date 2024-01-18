Adana Demirspor'da bir ayrılık daha kapıda: İtalya'ya transfer oluyor

Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:07

Güncelleme: 18.01.2024 - 16:07

Trendyol Süper Lig takımı Adana Demirspor'un golcü futbolcusu M'Baye Niang'ın mavi lacivertli kulüple olan sözleşmesinin feshedildiği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Niang, Adana Demirspor'dan ayrılmak için kulüple anlaşamaya vardı. Senegalli futbolcunun, Genoa'ya imza atması bekleniyor.

3.5 YIL SONRA YENİDEN SERIE A

Transferin resmiyet kazanması halinde 29 yaşındaki futbolcu, 3.5 yıllık aranın ardında Serie A'ya dönmüş olacak. İtalya'da Milan ve Torino'da top koşturan M'Baye Niang, 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında Genoa'da da forma giymişti.

20 MAÇTA 8 GOL, 2 ASİST

Adana Demirspor'a sezon başında büyük umutlarla transfer olan yıldız futbolcu, Süper Lig ekibinde 20 maçta 8 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.