Adana Demirspor'da bir ayrılık daha kapıda: İtalya'ya transfer oluyor

Adana Demirspor forması giyen M'Baye Niang'ın sözleşmesinin feshedildiği ve oyuncunun İtalya'nın Genoa takımına imza atacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:07
Adana Demirspor'da bir ayrılık daha kapıda: İtalya'ya transfer oluyor
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Trendyol Süper Lig takımı Adana Demirspor'un golcü futbolcusu M'Baye Niang'ın mavi lacivertli kulüple olan sözleşmesinin feshedildiği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Niang, Adana Demirspor'dan ayrılmak için kulüple anlaşamaya vardı. Senegalli futbolcunun, Genoa'ya imza atması bekleniyor.

3.5 YIL SONRA YENİDEN SERIE A

Transferin resmiyet kazanması halinde 29 yaşındaki futbolcu, 3.5 yıllık aranın ardında Serie A'ya dönmüş olacak. İtalya'da Milan ve Torino'da top koşturan M'Baye Niang, 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında Genoa'da da forma giymişti.

20 MAÇTA 8 GOL, 2 ASİST

Adana Demirspor'a sezon başında büyük umutlarla transfer olan yıldız futbolcu, Süper Lig ekibinde 20 maçta 8 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.


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