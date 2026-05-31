Başkan resmen açıkladı: Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı!

31.05.2026 22:40:00
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari'nin başkanı Tommaso Giulini, Beşiktaş'tan kiraladıkları milli oyuncu Semih Kılıçsoy'un kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'tan İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy'un geleceği netleşti.

Sezon boyunca İtalyan ekibinde görev yapan 20 yaşındaki hücum oyuncusunun, kulübün ekonomik planlamasında yer almadığı resmen açıklandı.

BAŞKAN AÇIKLADI

Tuttomercatoweb'e açıklamalarda bulunan Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, kulübün mevcut maaş politikası ve finansal kriterleri çerçevesinde bir değerlendirme yaptıklarını belirtti. 

Başkan Giulini, Semih Kılıçsoy'un yanı sıra takım arkadaşları Michael Folorunsho ve Luca Mazzitelli'nin de belirlenen ekonomik şartlara uyum sağlamadığını ifade etti. 

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Bu doğrultuda İtalyan ekibi, sezon sonunda Semih Kılıçsoy'un bonservisini satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve genç oyuncu kiralık sözleşmesinin bitimiyle birlikte bonservisini elinde bulunduran Beşiktaş'a geri dönecek.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve büyük beklentilerle Serie A'ya adım atan Semih Kılıçsoy, Cagliari formasıyla geçirdiği bu sezonu istatistiksel açıdan verimli geçirmeye çalıştı.

İtalyan ekibiyle tüm kulvarlarda toplam 25 resmi maça çıkan genç oyuncu, sahada kaldığı süre boyunca rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

