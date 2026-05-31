'Kulüp değiştirmek üzere' demişti: Victor Osimhen'den hocasına yanıt!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Nijerya'nın hocası Eric Chelle'nin kendisiyle ilgili yaptığı yorumlar üzerine açıklama yaptı.

Osimhen'in açıklamaları şu şekilde:

"Az önce Eric Chelle ile son röportajında benim hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm.

Maalesef, sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük saygı duymakta, maçlarımızın çoğunu takip etmekte ve hiçbir tartışma yaratmak gibi bir niyeti olmamıştır.

Bu konuşma ve her zaman ülkemi temsil etme fırsatı için minnettarım ve kendisiyle çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum harika bir teknik direktör ve herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum.

Desteğiniz için teşekkür ederim."

NE OLMUŞTU?

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen'in yokluğu hakkındaki bir soru üzerine, Nijeryalı forvet oyuncusunun şu anda kulüple ilgili geleceğini çözmeye odaklandığını ve bu nedenle maça katılacak en uygun seviyede olmadığını belirtti.

Chelle, "Victor Osimhen kulüp değiştirmek üzere olması nedeniyle kadroda yer almıyor. Bu yüzden evde kalmasını tercih ederim çünkü eğer oynarsa ve %100 performans göstermezse bu iyi olmaz" ifadelerini kullanmıştı.