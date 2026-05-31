Ibrahima Konate'den Liverpool'a veda! Resmen açıkladı...

31.05.2026 21:11:00
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da 27 yaşındaki Fransız oyuncu Ibrahima Konate, takımdan ayrıldığını duyurdu.
Liverpool'un Fransız stoperi Ibrahima Konate, İngiliz ekibine veda etti.

Haziran ayının sonunda sözleşmesi bitecek Konate, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son maçta hepinize veda etme şansım olmadığı için çok üzgünüm. O an, bu formayı sizin önünüzde son kez giyeceğimi bilmiyordum. Anfield gerçekten özel bir yer ve sizin önünüzde oynamak asla hafife almadığım bir şeydi" ifadelerini kullandı.

Alman ekibi RB Leipzig'den 2021 yılında transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, Liverpool ile iki İngiltere Lig Kupası, birer İngiltere Premier Lig, İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

