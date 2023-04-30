Başkanlar kesenin ağzını açtı: İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin primleri

Yayınlanma: 30.04.2023 - 14:27

Güncelleme: 30.04.2023 - 14:27

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak zorlu mücadelede Beşiktaş ve Galatasaray yönetimleri, kesenin ağzını açacak.

NTV'de yer alan habere göre; Beşiktaş ile Galatasaray'ın yönetimi, futbolcuların moral ve motivasyonlarını yükseltmek için özel prim vaadinde bulundu.

MAAŞLAR HESABA YATIRILDI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin zorlu mücadelede galibiyet alınması halinde futbolculara 150'şer bin TL rekor prim vereceği ifade edildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise derbi öncesi oyuncuların maaşlarını hesaplarına yatırarak yaklaşık 40 milyon TL ödeme gerçekleştirdi.

Beşiktaş derbisinde 3 puan alınması halinde ise toplam 10 milyon TL prim ödemesi yapılacağı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Nisan Pazar (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranından canlı yayınlanacak.