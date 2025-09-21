Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.09.2025 20:36:00
Tarihi kongre sona erdi: Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa Sadettin Saran seçildi.

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarıştı.

Sadettin Saran, Ali Koç'u geride bıraktı ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçildi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'deki 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi.

Fenerbahçe'de seçimin divan başkanı Şekip Mosturoğlu, "Kullanılan oy sayısı 24.732; geçerli oy sayısı 24.393; boş oy sayısı 135, geçersiz sayısı 204, başkanımız Ali Yıldırım Koç 12.068, Sayın Sadettin Saran 12.325" açıklamasını yaptı.

AÇILAN SANDIK: 50/50

Ali Koç: 12.068

Sadettin Saran: 12.325

İlgili Konular: #fenerbahçe #Ali Koç #Sadettin Saran

