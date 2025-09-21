Tarihi kongre sona erdi: Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarıştı.
Sadettin Saran, Ali Koç'u geride bıraktı ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçildi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'deki 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi.
Fenerbahçe'de seçimin divan başkanı Şekip Mosturoğlu, "Kullanılan oy sayısı 24.732; geçerli oy sayısı 24.393; boş oy sayısı 135, geçersiz sayısı 204, başkanımız Ali Yıldırım Koç 12.068, Sayın Sadettin Saran 12.325" açıklamasını yaptı.
AÇILAN SANDIK: 50/50
Ali Koç: 12.068
Sadettin Saran: 12.325