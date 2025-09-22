Cumhuriyet Gazetesi Logo
Başkanlığı kaybeden Ali Koç'tan derneklere veda mektubu!

Başkanlığı kaybeden Ali Koç'tan derneklere veda mektubu!

22.09.2025 21:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Başkanlığı kaybeden Ali Koç'tan derneklere veda mektubu!

Fenerbahçe'de başkanlık yarışını Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç, sarı-lacivertli derneklere bir veda mektubu gönderdi.

Fenerbahçe'de başkanlık yarışında Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç, derneklere bir veda mektubu gönderdi.

Ali Koç'un veda mektubu şu şekilde:

"Sergili Başkan,

2018 yılında, büyük bir sorumluluk duygusuyla üstlendiğim Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı görevim boyunca, en derin teşekkürlerimi camiamızın vazgeçilmez yapı taşları olan derneklerimize sunmak isterim.

Başkanlık sürem boyunca sizlerin her daim yanımızda olduğunu görmek, hem bana hem de yönetim kuruluma daima güç verdi. Hayata geçirdiğiniz sosyal sorumluluk projeleri, kulübümüz için gösterdiğiniz emek ve özverili çalışmalarınız. Fenerbahçe'nin eşsiz büyüklüğünü her fırsatta bir kez daha kanıtladı.

Geriye dönüp baktığımda; sevinçlerimizde de mücadelelerimizde de derneklerimizin sarsılmaz katkısını görmek, bizlere her zaman güven ve motivasyon kaynağı oldu. Geride bıraktığımız kongrelerde bize verdiğiniz koşulsuz destek, yalnızca bir başkan olarak bana değil, tüm camiamıza güç kattı.

Bugün bu onurlu görevi devretmeye hazırlanırken; aidiyet, dayanışma ve vefanın en güzel örneklerini sizlerle yaşamanın gururunu taşıyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında Fenerbahçe'nin sesini duyurarak, sarı lacivert renklere gönül veren taraftarlarımızı aynı çatı altında birleştirdiniz. Sayenizde Fenerbahçe, yalnızca bir spor kulübü değil; gerçek bir aile, bir gönül bağı ve yaşam biçimi olduğunu herkese gösterdi.

Görev sürem boyunca desteğini her an hissettiren tüm derneklerimize ve kıymetli üyelerinize: sabrınız, katkılarınız ve omuz omuza verdiğimiz mücadele için şahsım ve yönetim kurulum adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Yaşa Fenerbahçe!

Ali Υ.Κοç"

İlgili Konular: #fenerbahçe #Ali Koç #Sadettin Saran

İlgili Haberler

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Ali Koç yanıtı: 'Yeniden seçilememesi...'
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Ali Koç yanıtı: 'Yeniden seçilememesi...' Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rio Ave ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik direktör, Fenerbahçe ve Ali Koç hakkındaki soruları yanıtladı.
Başkanlık seçiminde oy kullanmıştı: Fenerbahçe'de 'Mert Hakan Yandaş' soruşturması!
Başkanlık seçiminde oy kullanmıştı: Fenerbahçe'de 'Mert Hakan Yandaş' soruşturması! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın kulüp tüzüğüne aykırı şekilde oy kullandığı ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun soruşturma başlatıldığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de Sadettin Saran başkan seçilmişti: Ali Koç'tan seçim kararı!
Fenerbahçe'de Sadettin Saran başkan seçilmişti: Ali Koç'tan seçim kararı! Fenerbahçe Kulübü'nde Ali Koç ve yönetim kurulunun, seçim sonuçlarına itiraz süresi olan 17.00'ye kadar herhangi bir başvuru yapmadığı kaydedildi. Bunun sonucunda Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin resmen yeni başkanı oldu.