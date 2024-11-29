Başkent derbisinin galibi ‘gelincikler’

Yayınlanma: 29.11.2024 - 12:37

Güncelleme: 29.11.2024 - 12:40

Ankara’da kasım ayının son günlerinde oynanan başkent derbisinde kazanan Gençlerbirliği, yani Ankara’nın “gelincikleri” oldu. Eski bir Ankaragüçlü Alperen Babacan’ın golüyle kazanılan maç 4 yıl 9 ay aradan sonra kazanılan ilk derbi olurken, en son 23 Şubat 2020'de oynanan maçı Gençlerbirliği, Sio'nun golüyle 1-0 kazanmıştı. Başkentte kar yağışıyla zemin ağırlaşırken, Eryaman Stadyumu’nda 4 bine yakın taraftar maçı takip etti.

Her iki güzide kulübün yönetimsel yanlışları ve taraftarla uzaklaşılması, Başkent derbisinin izlenilirlik ve popülerliğinin düşmesi sonucunu doğurdu. Maçın ilk yarım saati hareketli geçerken; Ankaragücü, 3 önemli pozisyonda Gençlerbirliği kalecisi Erhan Erentürk’ü geçemedi. Son bir saatlik bölümde yalnızca duran toplar etkili olabilirdi, gelen gol de nitekim öyle gerçekleşti.

YEREL REKABETİ YÜKSEK BİR DERBİ

Gençlerbirliği, kazandığı derbi galibiyetiyle sadece 3 puan değil; prestij ve moralde kazanırken Ankara’nın sadece Ankaragücü’nden ibaret olmadığını da medyaya göstermiş oldu. Gençlerbirliği, ilk yarının bitimine 6 hafta kala puanını 18’e yükseltti. Ankaragücü ise 19 puanda kaldı. Başkent derbisi, dünya derbilerine oranla herhangi bir siyasi ve zümre farklılığından doğmayan yerel rekabeti yüksek bir derbi.

Bu, her iki takımda da forma giyen 8 futbolcunun olmasından da anlaşılıyor. Gençlerbirliği futbolcusu olan Yasin Güreler, Alperen Babacan, Fıratcan Üzüm ve Sinan Osmanoğlu; önceki dönemlerde sarı-lacivertli formayı giymişti. Ankaragücü’nde ise Ertaç Özbir, Yusuf Emre Gültekin, Mert Çetin ve Alper Uludağ da daha önce kırmızı-siyahlı forma ile ter dökmüştü.

SONUCA YANSIMAYAN OYUN ANLAYIŞI

Ankaragücü’nün topa sahip olma tutkusu çoğu maçta işe yaramıyor. Etkili ve opsiyonel hücum aksiyonlarında zayıflar. İstatistiksel olarak üstün ama maç sonucuna yansımayan bir oyun anlayışı var. Ceza sahası bitiriciliği ve kanat hücumları zayıf. Gençlerbirliği ise makul ölçülerde rakibe göre değişen oyun yapısıyla kadro neyi gerektiriyorsa onu gerçekleştiriyor. Kırmızı siyahlılarda Sinan Kaloğlu’na gösterilmeyen ısrar Recep Karatepe’ye gösterilmeli. Futbolcuların, hem maç öncesi hem gol sonrası kenetlenmeleri iyiye işaret.

TARAFTARLA SORUN ÇÖZÜLMELİ

Gençlerbirliği’nin son 4 sezon yönetimsel kaosu, Ankaragücü’nün otoriter ve şeffaf olmayan kurumsal yapısı tribünlerin boş olmasının nedenlerinden. Her iki takımın da taraftarlarıyla problemleri çözmesi, gerçekçi bir hedef ile 1. Lig’de play-off hedeflemeleri gerekiyor.

KADIN FUTBOLUNDA İKİNCİ ŞAMPİYONLUK GELEBİLİR

Kadın Futbol Süper Ligi’nde Başkenti temsil eden ABB Fomget, ligde ilk devrenin bitimine üç hafta kala 25 puanla, lider Fenerbahçe’nin iki puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. 10 maçta sadece 1 kez bileği bükülen Fomget, üst üste 7’nci galibiyetini aldı. Ligin ilk haftasında Fenerbahçe’ye kaybeden Fomget, son olarak Çekmeköy Bilgidoğa’yı 9-1, Ünye kadın futbol kulübünü de 3-0 ile geçti. Geçtiğimiz sezonlarda gol kraliçesi olan Armisa Kuc, attığı 11 golle yine zirvede. Altyapısında sporcu sayısı 1500’ü aşan Fomget’te ikinci şampiyonluk Ankara’ya kazandırılabilir.

Çoğunluğu 2005 doğumlu futbolculardan kurulu Sincan Belediyesi Ankaraspor, 2.Lig Beyaz Grup’ta 11 puan toplarken takımı Türkiye’nin en genç pro lisans alan teknik direktör Mehmet Ak çalıştırıyor.

Ankara Demirspor, sezonun başından beri ligin en keyif veren futbolunu oynayan takımlardan birisi olurken 2.Lig kırmızı grupta 15 puan toplayabildi.