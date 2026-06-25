Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının yolu belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi, yeni sezonda normal sezondan doğrudan katılacak 30 kulübü ve kalan iki bilet için eleme turu turnuvalarında mücadele edecek 24 kulübü açıkladı.

Organizasyona başvuru süreci 19 Haziran'da sona ererken, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için toplam 61 kulüp başvuruda bulundu.

Türkiye'den Galatasaray MCT Technic ve Trabzonspor doğrudan normal sezonda yer alacak. Manisa Basket ile Denizli Basket ise eleme turlarında mücadele edecek.

TRABZONSPOR İLK KEZ YER ALACAK

Organizasyonun 11'inci sezonunda 16 ülke şampiyonu yer alacak. Bu takımlardan 9'u normal sezona doğrudan katılacak.

ALBA Berlin, Spartak Office Shoes, ERA Nymburk, Cibona, Windrose Giants Antwerp, Falco KC Szombathely, FC Porto, Legia Warszawa ve Sabah BC şampiyon kontenjanından normal sezonda mücadele edecek.

Normal sezona doğrudan katılacak 30 takım arasında üç kulüp ilk kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Bu takımlar BK KVIS Pardubice, Trabzonspor ve FC Porto olacak.

AEK BC ise yeni sezon başladığında organizasyonun 11 sezonunun tamamında yer alan tek kulüp olma özelliğini sürdürecek.

NORMAL SEZONDA YER ALACAK TAKIMLAR

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezona doğrudan katılacak takımlar şöyle:

Rytas Vilnius, Asisa Joventut, UCAM Murcia, Surne Bilbao, Unicaja, ALBA Berlin, BMA365 Bamberg Baskets, Telekom Baskets Bonn, Juventus Utena, Nanterre 92, Cholet Basket, SIG Strasbourg, AEK BC, Peristeri Betsson, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic, ERA Nymburk, BK KVIS Pardubice, Spartak Office Shoes, Cibona, Legia Warszawa, Pallacanestro Reggiana, Pallacanestro Varese, Igokea m, Bnei Penlink Herzliya, Hapoel Holon, Sabah BC, Falco KC Szombathely, Windrose Giants Antwerp ve FC Porto.

ELEME TURUNDA İKİ TÜRK TAKIMI

Eleme turunda toplam 24 kulüp mücadele edecek. Takımlar iki ayrı turnuvaya ayrılacak ve her turnuvanın kazananı normal sezona katılma hakkı elde edecek.

İlk turnuvada normal sezonda temsil edilmeyen ülkelerden gelen 8 şampiyon ve finalist takım yer alacak. Bu grupta BC Batumi 2010, Bakken Bears Aarhus, CSM CSU Raiffeisen Oradea, Fribourg Olympic Basket, Landstede Hammers, Patrioti Levice, Petrolina AEK Larnaca ve Salon Vilpas mücadele edecek.

İkinci turnuvada ise sıralamadaki en iyi 16 kulüp yer alacak. Bu grupta BC Vienna, BK Opava, Dziki Warszawa, Fitness First Würzburg Baskets, Lions de Geneve, Manisa Basket, Kolossos H Hotels BC, Landau Lions, Manchester Basketball, Promitheas Patras BC, Rilski Sportist, Rio Breogan, SL Benfica, RASTA Vechta, VEF Riga ve Denizli Basket bulunacak.

KURA 8 TEMMUZ'DA ÇEKİLECEK

Eleme turu turnuvaları 14-20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Normal sezon ise 6 Ekim 2026'da başlayacak.

Normal sezon grupları ve eleme turu turnuvalarının kura çekimi, 8 Temmuz Çarşamba günü İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek.