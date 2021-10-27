Basketbol seçimleri öncesi Erman Kunter'den Hido ve Harun Erdenay'a gönderme!
TBF başkan adayı Erman Kunter sosyal medya paylaşımında, "Evrak teslimi yapıp resmi başvuruda bulunmanın haber değeri taşıdığını düşünmemiştik. Merak edilecek bir şey yok; adaylık başvurumuzu yaptık. Değişim için geliyoruz" açıklamasını yaptı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) başkanlığı için adaylığını açıklayan Erman Kunter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Hidayet Türkoğlu ve Harun Erdenay'a nazire yaptı.
"HABER DEĞERİ TAŞIDIĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİK"
Kunter sosyal medya paylaşımında, "Evrak teslimi yapıp resmi başvuruda bulunmanın haber değeri taşıdığını düşünmemiştik. O nedenle hatıra fotoğrafı da çektirmedik. Merak edilecek bir şey yok; adaylık başvurumuzu yaptık. Değişim için geliyoruz" ifadelerini kullandı.
Bilindiği üzere Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığı için başvurularını yapan Hidayet Türkoğlu ve Harun Erdenay, fotoğraf çekip paylaşmıştılar. Erman Kunter de bunun üzerine bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı.
Erman Kunter, "Oyunu değiştir" sloganı ile spora siyaseti sokmama sözü vererek basketbol camiasından oy istiyor.
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