Basketbol Süper Ligi 56 yaşına giriyor

Ligde 15 kez şampiyon olan Anadolu Efes, bu mutluluğu en fazla yaşayan takım unvanına sahip, Fenerbahçe'nin 9 kez mutlu sona ulaştığı ligde Galatasaray 5, Beşiktaş ise 2 şampiyonluğu bulunuyor.

AA
24 Eylül 2021 Cuma, 09:11
Basketbol Süper Ligi 56 yaşına giriyor
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ING Basketbol Süper Ligi'nde 56. sezon, yarın oynanacak dört maçla başlayacak.

Anadolu Efes, 15 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.

Anadolu Efes, Süper Lig'de geride kalan sezonu da şampiyon olarak tamamladı.

FENERBAHÇE'NİN 9 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Fenerbahçe'nin Basketbol Süper Ligi'nde 9 şampiyonluğu bulunuyor.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra 16 yıl şampiyon olamadı. 2006-2007 sezonunda Ülker ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve Fenerbahçe Ülker olarak ligde mücadele eden sarı-lacivertliler, 16 yıl aradan sonra şampiyon olarak, kulübün 100. yılında hasretine son vermişti. Fenerbahçe Ülker, 2007-2008 sezonunda da şampiyonluğa ulaşıp tarihinde ilk kez üst üste iki kez zirveye çıktı.

Efes Pilsen'e 2009-2010 sezonunda play-off final serisinde 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan sarı-lacivertliler, sonraki iki şampiyonluğunu Galatasaray'a karşı elde etti. Fenerbahçe Ülker, 2010-2011 sezonunda play-off finalinde rakibini 4-2 ile geçerek kupayı kaldırdı. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda da 3-3 eşitliğin olduğu play-off final serisinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki son maça sarı-kırmızılı takım çıkmayınca, 6. kez şampiyon olarak rakibini şampiyonluk sayısında geride bırakmayı başardı.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i geçerek 7, 2016-2017 sezonunda da Beşiktaş Sompo Japan'a play-off finallerinde üstünlük sağlayarak 8. kez şampiyonluğunu elde etti.

Sarı-lacivertli takım, son olarak 2017-2018 sezonunda play-off finallerinde TOFAŞ'ı geçerek 9. şampiyonluğuna ulaştı.

GALATASARAY 5 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde 5 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Sarı-kırmızılı takım, ilk şampiyonluk kupasını 1968-1969 sezonunda kazandı. Ligde play-off sistemine geçildikten sonra 1984-1985 sezonunda finalde Fenerbahçe'ye ve 1985-1986 sezonunda da Efes Pilsen'e 2-1'lik üstünlük kurarak üst üste iki kez şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılılar, 1989-1990 sezonunda da play-off finalinde Paşabahçe'yi 3-1 ile geçerek şampiyonluk yaşadı.

Ligde 2012-2013 sezonunda play-off finalinde Banvit'e 4-1 üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, 23 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi ve 5. şampiyonluğunu kazandı.

Galatasaray, 2013-2014 sezonunda play-off final serisinde yönetim kurulunun kararıyla son maça çıkmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, play-off final serisinin 7. maçını 20-0 Fenerbahçe Ülker lehine tescil ederek, sarı-lacivertli takımı şampiyon ilan etti.

Beşiktaş, ligde iki kez şampiyonluğa ulaştı.

Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda 57 puanı bulunan Galatasaray'ın önünde 60 puanla ligi ilk sırada tamamlayarak, ilk şampiyonluğunu elde etti.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurup, 37 yıl sonra mutlu sona ulaşarak ligde ikinci kez şampiyon oldu.

Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı, ligde 8 şampiyonluk kazandı.

Ligde İTÜ 5, Ülkerspor da 4 kez kupayı müzesine götürdü.

1966-1967 sezonuyla başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde ilk şampiyonluğu Altınordu kazandı.

Ligde 1983-1984 sezonunda play-off sistemine geçildi ve bu tarihten itibaren lig şampiyonu, play-off maçlarının ardından belirlendi.

Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın ikişer, Muhafızgücü'nün de ligde bir şampiyonluğu bulunuyor.

2019-2020 SEZONUNU TAMAMLANAMADI

Basketbol Süper Lig'inde 2019-2020 sezonu Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Salgın nedeniyle lige 23. hafta maçlarının ardından 19 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.

ŞAMPİYONLAR

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar şöyle:

SezonŞampiyon
1966-1967Altınordu
1967-1968İTÜ
1968-1969Galatasaray
1969-1970İTÜ
1970-1971İTÜ
1971-1972İTÜ
1972-1973İTÜ
1973-1974Muhafızgücü
1974-1975Beşiktaş
1975-1976Eczacıbaşı
1976-1977Eczacıbaşı
1977-1978Eczacıbaşı
1978-1979Efes Pilsen
1979-1980Eczacıbaşı
1980-1981Eczacıbaşı
1981-1982Eczacıbaşı
1982-1983Efes Pilsen
1983-1984Efes Pilsen
1984-1985Galatasaray
1985-1986Galatasaray
1986-1987Karşıyaka
1987-1988Eczacıbaşı
1988-1989Eczacıbaşı
1989-1990Galatasaray
1990-1991Fenerbahçe
1991-1992Efes Pilsen
1992-1993Efes Pilsen
1993-1994Efes Pilsen
1994-1995Ülkerspor
1995-1996Efes Pilsen
1996-1997Efes Pilsen
1997-1998Ülkerspor
1998-1999TOFAŞ
1999-2000TOFAŞ
2000-2001Ülkerspor
2001-2002Efes Pilsen
2002-2003Efes Pilsen
2003-2004Efes Pilsen
2004-2005Efes Pilsen
2005-2006Ülkerspor
2006-2007Fenerbahçe Ülker
2007-2008Fenerbahçe Ülker
2008-2009Efes Pilsen
2009-2010Fenerbahçe Ülker
2010-2011Fenerbahçe Ülker
2011-2012Beşiktaş Milangaz
2012-2013Galatasaray Medical Park
2013-2014Fenerbahçe Ülker
2014-2015Pınar Karşıyaka
2015-2016Fenerbahçe Ülker
2016-2017Fenerbahçe
2017-2018Fenerbahçe Doğuş
2018-2019Anadolu Efes
2019-2020Tamamlanamadı
2020-2021Anadolu Efes



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