Galatasaray'da A.Ş. yöneticisi Ali Gücüm istifa etti
Galatasaray yönetiminde, Sportif A.Ş. üyesi olan Ali Gücüm, görevinden istifa etti.
Galatasaray yönetiminde Burak Elmas'la göreve gelen, Sportif A.Ş. üyesi olan Ali Gücüm, görevinden istifa etti. Gücüm, Fatih Terim'e yakınlığı ile biliniyordu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ali Gücüm 23.09.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Kendisine hizmetleri nedeniyle teşekkür ederiz." denildi.
İstifa eden Ali Gücüm, "Kesinlikle herhangi bir tartışma söz konusu değildir. Sportif AŞ'deki arkadaşlarım ve başkanımızla sarılarak ve helalleşerek ayrıldık. Kısmetse Pazar günü hocamız, teknik ekip ve oyuncularımızla da sarılarak ayrılacağız. Ayrılık kararım tamamen kişisel nedenlerledir. Lütfen kimsenin kişiler üzerinden Galatasaray'ımıza zarar vermesine izin vermeyelim. İnşallah bu yıl şampiyonluğumuzu hep birlikte o muhteşem taraftarımızla kutlayacağız." açıklamasını yaptı.
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