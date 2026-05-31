Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçlarının programı açıklandı

31.05.2026 09:05:00
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final maçlarının programı belli oldu.

Çeyrek final serilerinin ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN ve Fenerbahçe Beko play-off yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. Play-off yarı final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım adını finale yazdıracak.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre ligde play-off yarı final maçlarının programı şöyle:

1 Haziran Pazartesi

20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

2 Haziran Salı

20.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji

3 Haziran Çarşamba

20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

4 Haziran Perşembe

20.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji

5 Haziran Cuma

20.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

6 Haziran Cumartesi

20.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş GAİN

7 Haziran Pazar (Gerekirse)

20.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

8 Haziran Pazartesi (Gerekirse)

20.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş GAİN

9 Haziran Salı (Gerekirse)

20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

10 Haziran Çarşamba (Gerekirse)

20.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji

