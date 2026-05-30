Üst üste ikinci kez... Şampiyonlar Ligi'nde zafer PSG'nin

UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde Fransa ekibi PSG ile İngilitere ekibi Arsenal karşı karşıya geldi.

Puskas Arena'da oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelede ilk golü Arsenal'den Kai Havertz, 6. dakikada attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı, İngiliz ekibinin üstünlüğüyle tamamlanırken PSG, 65. dakikada Ousmane Dembele'nin penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 90 dakika 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayan mücadelede seri penaltı atışlarına geçildi.

Seri penaltı atışları sonucunda PSG, Arsenal'i 4-3 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu.

PSG, ÜST ÜSTE İKİNCİ "DEVLER LİGİ" ŞAMPİYONU

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez kupayı kaldırarak tarihi bir başarıya imza attı.

Tarihinde 3. kez finalde mücadele eden PSG, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e 1-0 kaybetmişti. Geçen sezon ise Inter'i 5-0 mağlup ederek kupayı kazanan Fransız ekibi, bu sezon da Arsenal'i finalde mağlup ederek üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.