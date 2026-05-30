Ederson, Amrabat, Kante ve Cherif… Aziz Yıldırım kararlarını tek tek açıkladı

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçime sürecine dair açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe, gelecekte Avrupa'da muhakkak final oynayacaktır, bunu inanarak söylüyorum.

Bizim takım, iyi bir takım, takviyeler yapsaydık şampiyon olurduk. Şampiyon olmak için yola çıkacağız. İnşallah sonunda bunu başarırız."

"ÜÇ YABANCI İLE GÖRÜŞMELER YAPILIYOR"

"Hoca konusu yönetimde daha oturup konuşulmadı. Aykut Kocaman da bunlardan biri. Üç yabancı ile görüşmeler yapılıyor.

Şampiyon olmak için yola çıkıyoruz, hocanın da bizimle olması lazım! Beraber transfer yapıp, beraber ilerleyeceğiz.

Jose Mourinho'ya bir şey söyleyemezsin! Çok değerli olduğundan yapmayabilir! Bizim hocamız, bizimle çalışacak! Hocaya işi verip, başaramazsa; yönetim olarak biz başaramadı olacağız.

Antrenör meselesi o kadar önemli değil! Yıldız oyuncu veya teknik direktör geleceği etkilememeli! O yanlış olur."

"AYKUT KOCAMAN BURADA LİDERLİK YAPTI"

"Aykut Kocaman illa bizim hocamız olacak diye bir şey yok ama 18 maçta 17 galibiyet aldı! Geri oynatmadı, herkesi yendi. Bir tek içerde Bursaspor ile berabere kaldı! Ertesi sene 3 Temmuz'dan dolayı oyuncular kulüpten ayrıldı. Bizler hapisteyken, Aykut Kocaman burada liderlik yaptı. Bizim sahamızda verilmeyen penaltılarla, berabere kalarak şampiyonluğu kaçırdık. Sonra Konya'da kupayı kazandık.

Aykut Hoca'yı eleştirenlerin somut bir şeyi yok! Sosyal medyada bir takım spor yazarları olarak geçinenler de sürekli Aykut Kocaman'ı eleştiriyor. Bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar! Bunlar Fenerbahçe'nin başkanı, yöneticisi gibi kulübü idare edemez. O zaman sosyal medya yönetsin! Herkes aklı selim düşünsün! Aykut Kocaman bir daha Fenerbahçe'ye gelmesin! Ama artıları ve eksileri değerlendirdiğinde, artısı çok fazla. Görecekler!

Aykut Kocaman'ın bir eksik yönü var, basın ve sosyal medya ile samimi olsa, bunlar olmaz. Dobra çocuktur, kendisini geliştiriyor. Belçika'ya, Hollanda'ya maçlara gidiyor. Çalışıyor yani... Bu kadar eleştirilmesini anlamıyorum. Aykut Kocaman olur veya olmaz ama ben kendisini seviyorum. 3 Temmuz'da sürekli yanımızdaydı."

"HAFTAYA YA DA SEÇİMDEN SONRA OTURUP KONUŞACAĞIZ."

"Yabancıya gidiyorsunuz, 15 milyon Euro maaş, 5 milyon Euro prim istiyor. Teknik direktör için yönetim kurulu olarak henüz konuşmadık. Haftaya ya da seçimden sonra oturup konuşacağız.

İstesem santrforlar yarın gelir ama istemiyorum! Prensipte anlaştık, hatta bir tanesi pazartesi gelmek istedi. Kulüpleriyle anlaşalım, bitsin öyle gel. Salı günü falan açıklayabiliriz bu transferleri."

"BİRLEŞME ÇAĞRIM HER ZAMAN GEÇERLİ"

"Birleşme çağrım her zaman geçerli, seçimden sonra da geçerli. Kırgınlıklar şunlar, bunlar... Hepsini unutalım! Ben liderim, başkan değilim! Başkanlığa değil, liderliğe geliyorum!.

Stat 64 bine çıkacak, seçimden sonra izinler alınacak. Arkadaşlar çalışmaları yaptılar. Stat, sponsor, forma, saha kenarı gelirleri... Hepsi yeniden yapılacak."

"ARADAKİ FARK 50-100 MİLYON EURO"

"Galatasaray'ın ne kadar geliri var? Şampiyonluk paralarını yediler, para mı kaldı? Riva'yı yediler... Şimdi konuşacağım yanlış anlaşılacak! Florya'yı şey yaptılar... paraları yediler, biz de yedik! Aradaki fark 50-100 milyon Euro! Onu da sağlarız, ne olacak yani!

Durum iyi değil! Durumu bilerek geliyoruz. Geldikten sonra bunları konuşmayacağız, durumu toparlayacağız. 5 senelik proje yapacağız, Fenerbahçe böyle ayağa kalkar."

"HAKEM KONUSUNDA TÜRKİYE'DE SIKINTI VAR"

"Hakem konusunda Türkiye'de sıkıntı var. Kendisi inanmıyorsa, çalmıyor. VAR da devreye girmiyor. Bizim hakemler ya dışardan baskı altındalar ya da ekip olarak birine kızıyorlarsa, sahada cevap veriyorlar! Dışarıda kızdıklarına, sahada cevap vermemeleri lazım.

TFF ve MHK ile konuşacağız İstediğimiz tek şey, hakkımız yenmesin. Bunu yapmazlarsa, tavrımızı belirleriz! Öyle kolay değil yani.

Bu sene çok önemli! Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Aleyhimize çalamazlar. Hemen müdahale ederiz.

Kavgaya gelmiyoruz, camiamıza umut vermeye geliyoruz! İyi yönetirler, ben kazanamam... Olur bu, futbol... Onu tartışırız ve çözmeye çalışırız! Hakem aleyhimize iş yaparsa susmam ve gereğini yaparım."

"KULÜPLER HİÇBİR SORUNUNU ÇÖZEMİYOR"

"Kulüpler Birlği çalışmıyor! Vergiler %40'lara çıkmış, kimse sesini çıkarmıyor! 2-3 sene sonra kimse vergi ödeyemez! Kulüplere haciz gelir! Bütün sorunları konuşacağız, Ankara'ya gidip anlatacağız. Kulüpler hiçbir sorununu çözemiyor!

Yayın ihalesi 160 milyon dolar sanırım, biz 450 milyon dolara çıkarmıştık"

"VARSA DERTLERİNİ ÇÖZMEK VE İKNA ETMEK LAZIM"

"Semedo var, Mert var... Mimovic kim bilmiyorum. Buraya oyuncu bakıyorlar, 'Bakın' dedim.

Ederson, Manchester City'de yıllarca oynadı. Defans ile forvetin arası 30 metre. Ederson da hatalı, önündeki de hatalı. Muazzam top atıyor, onu kazanmak lazım. Varsa dertlerini çözmek ve ikna etmek lazım! Gönderdik, zaten parasını ödemişiz. 11 milyon Euro ödeyeceğiz. Yeni kaleci alınca bonservis ve maaş ödeyeceksiniz. Bunun 1 milyon Euro altında ödersiniz.

Dominik Livakovic var, ona da 10 milyon Euro verdik. Kiraya yolladık, bunları yapmayacağız."

"ÇOCUĞUN ÜSTÜNE YÜKÜ BIRAKMAYIN"

"Sidiki Cherif için konuştum ama bonservisini eleştirdim. İki seneye iyi oyuncu olabilir ama acil ihtiyaç olan yere 2 milyon Euro verdiniz. 20 daha verdiniz, 40 milyon Euro'ya iyi bir santrfor alırdınız. Çocuğun üstüne yükü bırakmayın.

N'Golo Kante'ye 70 milyon Euro verdiler, böyle duydum. Bir tanesi Rusya'ya gitti, öbürü Suudi Arabistan'a gitti. Ne aldık, ne verdik bilmiyorum! Siz biliyor musunuz?"

"60 MİLYON EURO LİMİTİMİZ VAR"

"60 milyon Euro limitimiz var. Oyuncu satışı, sponsorluklar olursa bu limit artar. Diyelim 20 milyon Euro forma önü reklam geliri var, 50 milyon Euro'ya çıkardık. UEFA, bunu inceliyor! 20'den 25'e çıkardık, bunu kabul ediyorlar.

Sofyan Amrabat'ın durumuna bakacağız. Diego Carlos inceleniyor, bütün maçlarına bakıyorlar. Oynayan oyunculardan ayrılmak isteyenler varmış, oturup konuşacağız.”