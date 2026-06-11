Cumhuriyet Gazetesi Logo
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç takvimi belli oldu

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç takvimi belli oldu

11.06.2026 09:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç takvimi belli oldu

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasındaki Basketbol Süper Ligi final serisi 13–21 Haziran tarihleri arasında oynanacak ve 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinde oynanacak maçların programı şöyle:

13 Haziran Cumartesi:

20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN

15 Haziran Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN

17 Haziran Çarşamba:

20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko

19 Haziran Cuma (Gerekirse):

20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko

21 Haziran Pazar (Gerekirse):

20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

İlk teklif yeterli bulunmamıştı: Beşiktaş'ta Lauriente için kritik 72 saat
İlk teklif yeterli bulunmamıştı: Beşiktaş'ta Lauriente için kritik 72 saat Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Armand Lauriente için yaptığı ilk teklif yeterli bulunmamıştı. Beşiktaş'ın yaptığı ilk teklif sonrası Sassuolo, oyuncunun bonservis bedelini belirlerken, siyah-beyazlıların teklifi yükseltmek için bir toplantı gerçekleştireceği iddia edildi.
Beşiktaş'tan puan değişimine sert tepki: 'Bunun hesabı görülecek'
Beşiktaş'tan puan değişimine sert tepki: 'Bunun hesabı görülecek' Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, siyah-beyazlı tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncularından Said Camara'nın puanının değiştirilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nde finale çıktı: Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak!
Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nde finale çıktı: Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak! Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nin yarı final serisi beşinci maçında kendi evinde ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.