Galatasaray Nef'ten deplasmanda 25 sayılık fark!

Galatasaray Nef, Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yukatel Merkezefendi Belediye Basketbol'u 78-53 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 15:39
Galatasaray Nef'ten deplasmanda 25 sayılık fark!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Nef, Yukatel Merkezefendi Belediye Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Yeni başantrenörü Zvezdan Mitrovic ile ilk maçına çıkan Galatasaray Nef, rakibini 78-53 mağlup etti.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Fatih Güler

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu, Rogkavopoulos 7, Rathan 7, Ayberk Olmaz 5, Hamilton 18, Altan Erol 3, Gielo, Bilgehan Diril, Gökhan Aydın, Harris 13, Muhammed Doğan Şenli

Galatasaray Nef: Russell 16, Ennis 12, Göksenin Köksal 3, Sadık Emir Kabaca 13, Ristic 17, Berke İsmailçebi 2, Sedat Ali Karagülle 3, Mahir Ağva, Caloiaro 2, Ege Tan Yıldızoğlu 3, Muhaymin Mustafa 7

1. Periyot: 18-14

Devre: 30-37

3. Periyot: 39-58


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