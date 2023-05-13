Galatasaray Nef'ten deplasmanda 25 sayılık fark!
Galatasaray Nef, Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yukatel Merkezefendi Belediye Basketbol'u 78-53 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Nef, Yukatel Merkezefendi Belediye Basketbol ile karşı karşıya geldi.
Yeni başantrenörü Zvezdan Mitrovic ile ilk maçına çıkan Galatasaray Nef, rakibini 78-53 mağlup etti.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Fatih Güler
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu, Rogkavopoulos 7, Rathan 7, Ayberk Olmaz 5, Hamilton 18, Altan Erol 3, Gielo, Bilgehan Diril, Gökhan Aydın, Harris 13, Muhammed Doğan Şenli
Galatasaray Nef: Russell 16, Ennis 12, Göksenin Köksal 3, Sadık Emir Kabaca 13, Ristic 17, Berke İsmailçebi 2, Sedat Ali Karagülle 3, Mahir Ağva, Caloiaro 2, Ege Tan Yıldızoğlu 3, Muhaymin Mustafa 7
1. Periyot: 18-14
Devre: 30-37
3. Periyot: 39-58
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