Basketbolda erkekler çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda basketbol erkekler çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

AA
Yayınlanma: 04.08.2024 - 09:39
Basketbolda erkekler çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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Oyunlarda grup müsabakaları tamamlanırken, çeyrek finale yükselen takımlar 6 Ağustos Salı günü Bercy Arena'da karşı karşıya gelecek.

Çeyrek final eşleşmeleri ve maçların TSİ programı şöyle:

12.00 Almanya-Yunanistan

15.30 Sırbistan-Avustralya

19.00 Fransa-Kanada

22.30 Brezilya-ABD


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