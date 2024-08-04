Basketbolda erkekler çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda basketbol erkekler çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Oyunlarda grup müsabakaları tamamlanırken, çeyrek finale yükselen takımlar 6 Ağustos Salı günü Bercy Arena'da karşı karşıya gelecek.
Çeyrek final eşleşmeleri ve maçların TSİ programı şöyle:
12.00 Almanya-Yunanistan
15.30 Sırbistan-Avustralya
19.00 Fransa-Kanada
22.30 Brezilya-ABD
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