Basketbolda Kayserili baba-kız şampiyon oldu

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:36

Kayseri'de düzenlenen basketbol turnuvasında baba-kız şampiyonluğa ulaştı.

Yurttaşların büyük ilgi gösterdiği kıyasıya mücadeleye ve büyük heyecana sahne olan maçlar sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan şampiyon baba Hasan Aksoyak, "Bu tarz turnuvalarda defalarca şampiyon oldum, kürsüde yer aldım. Ancak bu şampiyonluğun benim için çok ayrı bir anlamı var. Kızımla beraber katıldığım ilk turnuvada beraber şampiyon olarak kürsüde yer almak benim için gurur verici oldu. İnşallah daha nice turnuvalarda beraber oynamak ve şampiyon olmak, diğer ailelere de rol model olmak istiyoruz. Turnuvada emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler” dedi.

Şampiyon olan Beren Aksoyak ise, "Çocukluğumdan beri babamın oynadığı maçlara ve turnuvalara katılıp onu izliyordum. Bu sayede basketbola başladım. Çok sevdiğim basketbolda ilk kez 3x3 turnuvaya katılıyorum. Bu turnuvada da yenilgisiz şampiyon olarak babamla beraber bu duyguyu yaşamak ve ödül almak beni çok mutlu etti. Aralıksız antrenmanlara ve çalışmalarıma devam ederek hem basketbolda hem de eğitimimde başarılı olup ailemi gururlandırmaya devam etmek istiyorum. Bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.