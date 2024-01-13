Basketforall Projesi final konferansı İstanbul’da gerçekleşti

Yayınlanma: 13.01.2024 - 13:03

Güncelleme: 13.01.2024 - 13:03

Basketforall Projesi final konferansı İstanbul’da düzenlendi.



Projenin genel amacı olan “Avrupa çapında aktif spor aktörleri arasında sektörler arası işbirliğini aktararak kısıtlı imkanlara sahip gençlerin basketbol alanına dahil edilmesine ve güçlendirilmesine dikkat çekmek” ışığında, 2 iş programı altında 12 aylık bir eylem planı tasarlanmıştır.

Türkiye’den BİDEV; Çekya’dan BK Klatovy ve Bulgaristan’dan SCS olmak üzere 2 spor kulübünden oluşan konsorsiyum ile; bilgi alışverişinde bulunarak ve basketbolun dezavantajlı arka plandan gelen gençlerin sosyal olarak güçlendirilmesini desteklemek için nasıl kullanılabileceğinin altını çizerek kuruluşların kapasitelerini arttırmayı hedeflenen projenin final konferansı 13 Ocak 2024 tarihinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Ataköy, Turgut Atakol Konferans Salonunda proje ortakları Çek Cumhuriyeti Klatovy Spor Kulübü ve Bulgaristan Sports Smile Sofya Kulübü ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti.