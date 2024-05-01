Baskonia - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, EuroLeague play-off turu çeyrek final üçüncü maçında deplasmanda Baskonia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
EuroLeague'de play-off heyecanı sürüyor.
Chus Mateo yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Duško Ivanovic'in ekibi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.
BASKONİA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Fernando Buesa Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
BASKONİA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Real Madrid'in 2-0 önde olduğu seride 3 galibiyete ulaşan ekip Final-Four oynamaya hak kazanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan Edanur açıklaması
- Otopsi görüntüleri ortaya çıktı
- Valilikten açıklama geldi
- Eylemcilere polis müdahalesi!
- DİSK ve KESK Taksim'den vazgeçti
- Erdoğan ve Özel görüşmesi...
- Diyanet'ten 'Audi A8' açıklaması
- Erkan Baş'tan polise: 'Bağırma'
- Şanlıurfa'da ilk hasat yapıldı: Kilosu 14 TL
- Köprüde intihar girişimi!