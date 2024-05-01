Baskonia - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, EuroLeague play-off turu çeyrek final üçüncü maçında deplasmanda Baskonia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 13:23
Baskonia - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EuroLeague'de play-off heyecanı sürüyor.

Chus Mateo yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Duško Ivanovic'in ekibi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

BASKONİA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Fernando Buesa Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

BASKONİA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Real Madrid'in 2-0 önde olduğu seride 3 galibiyete ulaşan ekip Final-Four oynamaya hak kazanacak.


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