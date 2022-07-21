Bate Borisov - Konyaspor maçı ne zaman? Bate Borisov - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

21 Temmuz 2022 Perşembe, 12:41

Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Konyaspor, 2. eleme turu ilk maçında Belarus ekibi Bate Borisov ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor bu karşılaşma ile Avrupa kupalarında 13. kez sahaya çıkacak.

BATE BORİSOV - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün(21 Temmuz 2022) Belarus temsilcisi Bate Borisov'a konuk olacak.

BATE BORİSOV - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bate Borisov-Konyaspor maçı bu akşam saat 22:00'de oynanacak.

BATE BORİSOV - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



BATE Borisov-Konyaspor maçı A Spor'da ekrana gelecek.





